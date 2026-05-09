9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.0ポイント高の3857.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3925.19ポイントボリンジャーバンド3σ 3865.84ポイントボリンジャーバンド2σ 3857.50ポイント9日夜間取引終値 3829.48ポイント8日TOPIX現物終値 3806.50ポイントボリンジャーバンド1σ 3800.40ポイント5日移動平均 3766.