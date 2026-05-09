9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の820ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 851.89ポイントボリンジャーバンド3σ 828.35ポイント8日東証グロース市場250指数現物終値 826.06ポイントボリンジャーバンド2σ 820.00ポイント9日夜間取引終値 800.23ポイントボリンジャーバンド1σ