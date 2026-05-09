アメリカの国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が相互関税の代替措置として発動した10％の関税について、違法との判断を下しました。トランプ政権はことし2月、連邦最高裁による相互関税の違法判決を受け、代替措置として全世界を対象に10％の関税を発動しました。ロイター通信などによりますと、国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が関税発動の根拠とした通商法122条が認める範囲を逸脱しているとして、10％の関税を違法とする判断