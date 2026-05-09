◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-1 広島（8日、マツダスタジアム）ヤクルトは広島との初戦を制し、2連勝。試合後のヒーローインタビューには今季3勝目をあげた高梨裕稔投手が登場しました。8失点を喫した前回登板を振り返り「本当に不甲斐なかったので、なんとかチームの勝利に貢献できるピッチングをしたい」と、臨んだというこの試合。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、好調・坂倉将吾選手の一発以外では得点を許さず、6回1