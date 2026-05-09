ドルトムント戦で競り合うEフランクフルトの堂安（左）＝ドルトムント（共同）【ドルトムント（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで8日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はアウェーのドルトムント戦に先発し、後半37分に退いた。試合は2―3で敗れた。