ドジャースのフレディ・フリーマン選手が日本時間8日、自身のインスタグラムを更新。現地21日に誕生が発表された長女を抱き、愛おしそうに眺める姿を公開しました。今回、フリーマン選手は、妻のチェルシーさんの投稿をシェアする形で、自身が長女を抱く動画をインスタグラムのストーリーズにアップ。その動画には、フリーマン選手がカメラを向けられていることには頓着せず、自らの腕に抱え、おくるみの中で眠る愛娘に口づけする