名選手＆名振付師の43歳がインスタグラム更新フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）は今季、ミラノ・コルティナ五輪で4位、世界選手権で銀メダルと活躍した。来季へ準備を進めるオフ、公開された写真で隣に写っている男性に日本のファンからも注目が集まっている。今月1日に21歳になった千葉。隣で笑みを浮かべているのは、2006年トリノ五輪の男子銅メダリストで現在は振付師として活躍する43歳のジェフリー・バト