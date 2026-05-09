ファッション最大の祭典メットガラ2026で、圧倒的な存在感を放ったトップモデルのケンダル・ジェナー。それが、“発光レベル”とも言われたツヤ肌です。 その輝きの秘密として名前が挙がったのは、まさかのプチプラアイテム。しかも、日本でもドラッグストアなどでおなじみのブランドだったことから、美容ファンの間で注目が集まっています。 「その輝き、まさかの13ドル」 今回のレッドカーペットメイクで使用さ