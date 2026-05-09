『舞台「鬼滅の刃」』が、いよいよ十二鬼月を束ねる鬼舞辻無惨の本拠地・無限城の戦いへと突入。「鬼殺隊」の柱の1人である蟲柱・胡蝶しのぶと、その宿敵である上弦の鬼・童磨との激闘がステージにお目見えする。ファンを魅了し続けている壮絶なドラマに飛び込むにあたり、しのぶ役の門山葉子＆童磨役の浦井健治はどのような心境を抱いているのか。この日が初対面となった2人を直撃すると、終始笑顔がこぼれるなど早くも息ぴった