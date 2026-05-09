我が子の失敗談は親としては微笑ましく、可愛らしい思い出として記憶に残っている人も多いかと思います。 しかし、そのエピソードを周囲に『笑い話』として話してしまうと思わぬしっぺ返しを食らってしまうかもしれません。 今回は、筆者知人に聞いた、我が子の失敗談を言いふらすママ友の話をご紹介いたします。 息子の失敗談を『ネタ』に笑いを取っていた母に、特大ブーメラン！？