フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、２日に東京ドームで行われたプロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥が中谷潤人を破った試合に触れ「かえすがえすも後悔してますのは井上・中谷戦。これは何十万出してもやっぱり…生で見る試合だった。一生に一度にしかあんなベストマッ