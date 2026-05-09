お笑いタレントのもう中学生と結婚した女優でモデルの恵理が、ロケのオフショットを披露した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、リポーターを務める信越放送のローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）の担当コーナーについて「久々の大久保さんと噂の調査隊『善光寺表参道で新発見を探す旅』です！！」と紹介。ジャージー姿で、芸人の大久保ノブオとロケする様子をアップ。「歴史や新しいお店