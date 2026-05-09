元テレビ朝日でフリーアナウンサーの竹内由恵が7日、自身のインスタグラムを更新。長女の入院と退院後に温泉に出かけたことを明かした。 【写真】ヒザにのせてぎゅっと実業家の顔から愛あふれるママの表情に 「GW終わりましたね」と書き出した竹内アナ。「その前から娘が体調を崩し入院、(仕事にもご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ありませんでした。)」と続ける。ただ、大事には至らなかったようで、