大分県大分市の水族館「うみたまご」で誕生したゴマフアザラシの赤ちゃんの名前が発表され、独特すぎる"野菜縛り"のネーミングセンスがSNSで注目を集めている。 【写真】赤ちゃんとママが見つめ合って…愛が伝わります 話題となっているのは、母親の「とまと」から生まれたメスの赤ちゃん「にら」ちゃん。同館のゴマフアザラシには代々野菜の名前が付けられる伝統があり、現在は他にも「きゃべつ」「せろり」「おくら」「