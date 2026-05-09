仙台FW中田有祐が栃木SC戦でプロ初弾愛するベガルタ仙台の力になりたい。阪南大学サッカー部を退部し、2027年の加入を1年前倒ししてプロの世界へ飛び込んだ中田有祐（ゆう）が、6日の栃木SC戦でプロ初ゴールとなる決勝弾を決めた。身長190cm・体重86kgの期待の大型ストライカーは、どのような思いで21歳でのプロ入りを決めたのか。（取材・文＝藤江直人）◇◇◇公式戦でデビューを果たしてから407日目