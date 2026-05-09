横浜FM、大宮でプレーしたMFダビド・バブンスキーかつて横浜F・マリノスや大宮アルディージャでプレーしたMFダビド・バブンスキーが、スペインメディア「フラッシュスコア」で近況のインタビューに応じている。その中では日本で過ごした時期について「人生とキャリアの中で最も美しい時期の一つ」と話している。スペインの名門バルセロナの下部組織で育ったバブンスキーは2017年、旧ユーゴスラビア時代にトヨタカップにも出場