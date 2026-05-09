ブローダーセンが「transfermarkt」で明かした川崎フロンターレのGKスベンド・ブローダーセンは、今後も日本でプレーを続ける意向のようだ。日本で6シーズン目を過ごす29歳は、ドイツの移籍情報サイト「trasnfermarkt」のインタビューに応じ、現時点では日本から出ることは考えていないことを明かした。ドイツのザンクト・パウリの下部組織で育ち、トップチームでプロデビューを果たした。2021年に横浜FCへ加入し、そこからフ