『首なし晩餐スローライフ警視の事件簿』『死刑にいたる病』や『鵜頭川村事件』など、人間の狂気や業の深さを描き、読者を震撼させてきた作家・櫛木理宇さん。その最新作となる文庫書下ろし警察小説『首なし晩餐 スローライフ警視の事件簿』が刊行されました。【マンガを読む】人口900人の村で繰り広げられた惨劇、これが“絶望”「鵜頭川村事件」新潟県を彷彿とさせる地方都市。若きキャリア警視の眸巳は、署長として赴任し、