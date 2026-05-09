カールスルーエ（ドイツ2部）に所属するFW福田師王が、2試合連続となる今シーズン5得点目を記録した。ブンデスリーガ2部第33節が8日に行われ、カールスルーエは敵地でパーダーボルンと対戦。福田が先発した一戦で先制された後、75分に追いついたカールスルーエは、79分に福田のゴールで逆転に成功する。自陣で味方のパスを受け取った福田は、左のマルヴィン・ヴァニツェクへと展開し、ヴァニツェクはペナルティエリア手前ま