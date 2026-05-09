パヘスの攻守にわたる活躍がチームを支えている(C)Getty Images伏兵25歳の勢いが止まらない。現地時間5月6日、ドジャースのアンディ・パヘスは、敵地でのアストロズ戦に「6番・中堅」として先発出場し、キャリア自身初の1試合3本塁打を放つなど、5打数3安打6打点と躍動。チームの大勝に貢献したこの暴れっぷりには、元メジャーリーガーからも称賛が相次いでいる。【動画】キャリア初！パヘスの1試合3本塁打をまとめてチェック