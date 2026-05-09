あなたはどんな意味かわかりますか？「光陰矢の如し」、どんな意味か分かりますか？読み方は「光陰（こういん）矢（や）の如し（ごとし）」です。気になる正解は…「月日や時間が過ぎるのが早いこと」という意味です。「息子が家を出てから、もう10年も経つのか。光陰矢の如しだ。」同窓会を開くのはまだ早いのではないかと思ったけれど、光陰矢の如し。卒業してから15年も経っていた。」というような形で使われます。次のクイズも