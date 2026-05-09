◇プロ野球セ・リーグ 中日9-2巨人(8日、バンテリンドーム)中日は巨人とのカード3連戦の初戦を白星スタートを切り、井上一樹監督が9得点の打線と好投した先発の柳裕也投手をたたえました。柳投手は立ち上がり、巨人の1番から6番まで6者連続の三振を奪う圧巻の投球。日本記録まであと一人だったと伝えられると井上監督は「三振多いなと思っていましたけど、6者連続三振で次のバッターがフォアボールでしたっけ。そこを意識したのか