「コレ」の正式名称知っていますか？突然ですが、「消しゴムについている紙の帯」の正式名称、知っていますか？新しい消しゴムを使うとき、何気なく指で持っているあの紙の部分。短くなるたびに少しずつずらしたり、切ったりすることはあっても、名前まで知っている方は少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「スリーブ」でした！スリーブは、消しゴムに巻かれている紙のカバーのことです。消しゴム本