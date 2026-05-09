Ｇ?朝日杯フューチュリティＳ（以下、朝日杯FS。12月21日／阪神・芝1600ｍ）の上位４頭がこぞって出走することで注目を集める今年のＧ?NHKマイルＣ（５月10日／東京・芝1600ｍ）。実はこうした例は、過去10年で一度だけある。それは、2019年のこと。このときは、朝日杯FSを制したアドマイヤマーズ、２着クリノガウディー、３着グランアレグリア、４着ファンタジストが出走。朝日杯FSのあと、Ｇ?桜花賞（阪神・芝1600ｍ）を完勝