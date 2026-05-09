電撃的な勝利で幕を閉じるはずだった「トランプの復讐劇」――イランとの戦争は、今や出口の見えない泥沼へと転じている。トランプ政権にとって最大の誤算は、これほどの爆撃を浴びせながらも、イラン政府が抵抗をやめない現実だ。揺らぐ世界のパワーバランス。各地の戦火が物語る地殻変動の正体とは？知の巨人たちに、混迷の裏側に潜む「新秩序」の胎動を聞いた。【前編記事】『なぜトランプは“勝てない戦争”に踏み切ったのか