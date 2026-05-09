「見えるか保己一」［著］蝉谷めぐ実さて困った。見えぬぞ保己一（ほきいち）。読み終えた後、こんな本というイメージが浮かばない。作者に何度も何度もうっちゃりをくらった記憶はある。全体の構成が伏線を張りつつも、素知らぬ感じなのだ。舞台は江戸後期。保己一の幼年少年時代を扱う一章と二章は、盲（めしい）の保己一が目明きを圧倒していく小気味よさ、次いで盲の世界ではドジばかり踏み、仲間から馬鹿にされるみじめ