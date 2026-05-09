「みんなこうして連帯してきた」［著］ジェイク・ホール二月の衆院選後、改憲や戦争に反対するデモが日を追うごとに規模を拡大している。国会前のデモに合わせ、全国四十七都道府県でペンライトを手にした数万人の市民――それぞれに多様な背景を持つ人々が声をひとつに平和を訴えている。かつてないほど連帯ムードが高まる日本で、二十世紀後半から現代にかけて世界各地で起こった社会運動の数々を、「連帯」という観点から