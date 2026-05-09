「競合他社に遅れるわけにはいかない」「これからはAIの時代だ」経営会議でそんな号令が飛び、全社員に生成AIのアカウントが一斉に配られる。キックオフが開かれ、社内は一時的な盛り上がりを見せる。だが数ヶ月後、現場のリアルな声を拾うと、期待していた「業務半減」といった魔法は起きていない。「使い方がわからず誰もログインしていない」「AIの適当な文章のせいで逆に確認と手戻りが増えた」「ミスが起きても誰も責任を取ら