「パレスチナ／イスラエルを読み解く」［著］錦田愛子2023年10月にハマスの対イスラエル越境攻撃を契機として始まったイスラエルのガザ攻撃は、現在までに7万人を超える死者を出し、現在も続いている。昨年10月の停戦合意後も事態に改善はほぼ見られないが、メディア報道は減り、読者は漠然と、平和になったものと誤解する。ましてやイラン戦争が起きると、関心はそちらに移る。関心を持とうにも問題が複雑すぎて、という読