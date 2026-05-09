高市早苗首相は連休期間中、ベトナムとオーストラリアを外遊に訪れた。スピーチで話したのが、安倍晋三元総理が提唱した「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）構想」の改訂版である。また、ベトナムを外遊先に選んだことは、安倍元首相の後継者であることを内外に強調する狙いもあったとみられる。前編記事『故・安倍晋三元総理の後継者としてアピールし続ける…高市総理が外遊先にベトナムを選んだ本当の理由』より続く。安倍元総
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