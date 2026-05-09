「書物の航海へ」［著］石井洋二郎新入生と話すとき、私は口癖のように「古典を読みなさい」という。古典が扱うのは、人類が国や時代を超えて挑んできた問いだ。明快な答えはまれ。内容は解釈に委ねられるから何度も読み返す。思考が深まると線を引く場所も変わる。人類が格闘してきた問いと対峙（たいじ）しつつ己の成長を確認する、こんなに愉快なことはそうそうない。だが卒業した学生が古典を繰り返し読むだろうか。教