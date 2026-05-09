「あの重い足音のにおい」［著］イブラヒーム・サミュエル2024年の暮れに、約半世紀にわたるシリアのアサド体制が崩壊した。独裁体制下での監視と虐殺と抑圧、さらには10年以上続いた内戦がもたらした深い傷から、シリアの人々は長い回復の道をようやく歩み始めたところだ。作者イブラヒーム・サミュエルは、ダマスカスに生まれ、体制に批判的な組織に加わり、1970年代後半から3年間にわたって収監された経験を持つ。1980年