「サム・アルトマン評伝」［著］周恒星先日、愛用するチャッピーに私の記事を読ませ、あるテーマで原稿を書かせてみた。自力で書いたものと両方知人に見せたら、チャッピー筆のほうがいいと言われて大ショック……。そのチャッピー、チャットGPTを生んだ会社、オープンAI創業者の評伝。8歳の誕生祝いがマッキントッシュでスタンフォード大ではAI・ロボット研究室に。中退し携帯電話の位置情報共有アプリ会社を創業、その会社