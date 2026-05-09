「メディア批評」の今回のテーマは沖縄の現況をめぐるメディア状況である。前編記事『なぜ「基地反対運動」は途切れることなく続いてきたのか…私たち“本土の人間”が無視し続けてきた「沖縄の歴史」』では沖縄という場所が、近代日本にとって、歴史的に、地理的に、まだ流行りのように廃れていない言葉を使えば、地政学的にどのような位置関係にあるのかを振り返った。ここからは現下の沖縄で起きていることとそれを報じるメディ