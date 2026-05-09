背骨のような曲＝アンセム「アンセム」……「聖歌」「賛美歌」「祝歌」。転じて「聴こえてくると背筋がピンと伸びる歌」--。今回は、この3月に70歳となった佐野元春の10歳下である私世代、つまりアラカン世代のアンセムとしての佐野元春『SOMEDAY』を取り上げてみたい。シングルとしての発売はちょうど45年前の1981年だった。正直、セールスは不発だったが、翌年の同名アルバムで大ブレイクすることとなる。ではなぜ、この曲が私世