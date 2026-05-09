10日の発走が迫る NHKマイルカップ。過去、このレースで涙のGI制覇を遂げたジョッキーがいた。柴田大知だ。マイネルホウオウに騎乗し、10番人気の低評価を覆して多くの競馬ファンに感動を与えた、2013年の同レースの舞台裏を馬事文化賞受賞作品『相馬眼が見た夢岡田繫幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。崖っぷちだった柴田大知ＪＲＡ初の双子騎手（弟・未崎）としてデビュ