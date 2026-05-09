期待外れの老人ホーム生活長年、自営業を営んできた林義雄さん（79歳、仮名）が老人ホームへの入居を決めたのは、妻を病気で亡くして間もなくのことだ。足が悪くなっていたこともあり、住み慣れた名古屋市内の一軒家を売り、息子家族が暮らす京都から近い大阪市内の施設を選んだという。仕事一筋で生きてきた林さんにはそれなりに蓄えがあり、老人ホームでの暮らしに期待を抱いていたと振り返る。「入居当初は、妻の死に落ち込んで
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