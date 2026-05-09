4月29日に公開され、絶賛上映中の『アギトー超能力戦争ー』。この作品は、仮面ライダー生誕55周年記念作品であり、2001年から1年間にわたって放映されたテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』の25周年記念作品でもある。『仮面ライダーアギト』は、2000年の『仮面ライダークウガ』から始まって現在も放映されている平成仮面ライダー史上、最高平均視聴率を記録している。そんな人気作品ではあるが、25年の時を経て、オリジナルキ