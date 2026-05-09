単独ライブの「杜撰すぎる対応」でファン激怒人気お笑いコンビ「令和ロマン」による単独ライブ「RE:IWAROMAN」をめぐる“炎上”がGW中に発生した。事前に予告されていた「特別パート」が、開催2週間前に急遽中止になった。さらにフォローで行われた追加の情報発信が火に油を注ぐ結果となり、チケットを購入したファンを中心にSNS上で批判が溢れかえる事態になったのだ。内情を知る関係者によれば「この状況の“戦犯”とも言えるの