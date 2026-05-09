タレントの矢部美穂（４８）が近影を公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新した矢部は「週刊大衆の表紙撮影が終わり帰宅して…シャワーを浴びてメイクしたよ」と記し、自撮りショットをアップ。黒のノースリーブトップスを羽織ったにこやかなショットを披露。「昨日、購入した話題のＹＳＬラブヌードリップスティック新〓ふわじゅわ”リップ誕生！ツヤでもマットでなくと書いてありましたが…まさにその通りの質