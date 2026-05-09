巨大地震の発生が危惧されている日本列島で、前触れともとれる不気味な揺れが頻発している。日本の地中でいま何が起きているのか──。【表で丸わかり】今年に入って、21回も大きな地震が発生！震度4以上を記録した地震の主な震源地今年に入ってから、大きな地震が日本各地で頻発 ゴールデンウイーク真っただ中の5月2日に奈良県で発生したマグニチュード（以下、M）5.7の地震は、同県と和歌山県、三重県で最大震度4を記録