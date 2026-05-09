野菜の調理は手間がかかるか株式会社アイスタットが2024年に20歳から59歳の男女300人に調査した野菜の摂取量についてのアンケートによれば、野菜不足を感じていると答えたのは約65％。「そう思わない」と答えた人を大きく上回った。1日当たりの成人の野菜摂取目標量は350ℊと言われているが、摂取できていない理由の中で、最も多かったのは、「調理の時間がないから」（21.2％）で、「野菜がおいしくないから」「今の量で充分