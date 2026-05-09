月の手取りは12万6000円。そんな20代男性が月に一度の贅沢として選んだのは、おばあちゃんの大好物のお寿司でした。茶碗蒸しとお吸い物は手作りし、築60年のおばあちゃんの家で二人で囲んだ食卓の動画をYouTubeに投稿したところ、「見てるだけで心が温かくなります」「これが本当の幸せなんだよね」といった声が寄せられ、話題を集めています。【写真】買ってきたお寿司手作りの茶碗蒸しとお吸い物も並びますひろさんの月の手取