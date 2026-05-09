NHK「おはよう関西」の気象キャスター塩見泰子さんがインスタグラムを更新。京都の劇場で、人気気象予報士の蓬莱大介さんとバッタリ出会ったことを報告しました。【写真】人気気象予報士2人の仲良しショットメガネ姿も珍しい塩見さんは4月下旬、劇団四季の「恋におちたシェイクスピア」を観劇するため、京都劇場を訪れたそう。インスタには「劇場では、読売テレビで天気予報をされている、気象予報士の蓬莱さんにバッタリ