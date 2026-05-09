＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞昨年のメルセデス・ランキング（MR）は76位。50位以内のシード圏内に入れず、QTから這い上がろうとするツアー通算5勝の川〓春花が、わずか8人しかいないアンダーパーグループのひとりで決勝に進んだ。【写真】昨年と比較…確かにほっそりしている？2オーバーの29位からスタートした2日目は、3メートルを沈め