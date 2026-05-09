＜みずほアメリカズ・オープン2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行する中、日本勢は続々とホールアウトしている。【写真】制服じゃなくてもJK感！吉田優利の初々しい一枚現在プレー中なのは、日本勢最上位となるトータル1アンダーの13位タイにつける山下美夢有、トータル1オーバー・32位タイの竹田麗央、トータル5オーバーの60位タイにつける馬場咲