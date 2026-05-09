新たな感染の疑いです。スペイン当局は8日、女性1人がハンタウイルスの感染が疑われると発表しました。ロイター通信などによりますと、感染した疑いがあるのはスペイン南東部のアリカンテに住む女性です。この女性は、集団感染が疑われるクルーズ船に乗船し、ウイルスに感染して亡くなった女性と同じ飛行機に乗っていたということです。症状はせきと、体にけん怠感があるということで、女性は病院に搬送され、隔離されているとして