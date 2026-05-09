札幌市内などで無免許運転を繰り返したとして、道路交通法違反（無免許運転）に問われた同市西区、会社員の男（５２）に対し、札幌地裁（西功裁判官）は８日、拘禁刑１年（求刑・拘禁刑１年６月）の判決を言い渡した。判決によると、男は昨年１１月２８日〜１２月２５日、札幌市や小樽市で計６回、無免許でトラックを運転した。男は２０２３年、不正改造した車で札幌市内を走行中、外れたタイヤが女児（当時４歳）を直撃する事