9人組グループ・Snow Manのラウールが、8日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルに出演。ダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）との3人で組んだダンスチーム“Bumpy”として世界大会への切符をかけた日本予選への4ヶ月に密着の中で、名実ともにトップアイドルとなった現在の“実力と評価”への葛藤を吐露。ダンスに向き合う理由を明かした。【写真】再びダンス世界一