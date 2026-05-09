演芸番組『笑点』に出演する三遊亭好楽さん（79）、春風亭昇太さん（66）、林家たい平さん（61）、桂宮治さん（49）が8日、都内で開催された『笑点60周年特別展』開会セレモニーと囲み取材に出席。長続きの秘けつについて語りました。1966年5月にスタートした『笑点』が60周年を迎えたことを記念した今回の特別展。会場には、番組開始からの歩みを振り返る年表や、普段は見ることができない番組ゆかりの小道具などが展示されていま